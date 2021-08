Parma-Inter oscurata dalle notizie di mercato? Non per Inzaghi

Parma-Inter andrà in scena oggi allo stadio “Ennio Tardini” alle ore 19 (qui tutte le informazioni). Nonostante la cessione di Lukaku e le numerose voci di mercato che stanno creando malumore nella tifoseria, l’amichevole sarà importante per Inzaghi per testare il livello della squadra.

AVVIO COMPLESSO – Non sono state settimane facili per Simone Inzaghi. La partenza di Achraf Hakimi l’aveva messa in preventivo, quella di Romelu Lukaku a pochi giorni dall’inizio del campionato no. L’idea era ovviamente quella di riformare la coppia dei gol scudetto con Lautaro Martinez e affidare a loro le chiavi dell’attacco. Ora questo non è più possibile e Inzaghi dovrà attendere il nome del sostituto prima di costruire il suo reparto avanzato. Nonostante tutto questo, l’amichevole di oggi è importante per osservare i progressi fatti dal gruppo sotto il profilo fisico e tattico in queste settimane di duro lavoro ad Appiano Gentile. Il resto va lasciato fuori dal campo. L’amichevole contro il Parma sarà un test veramente probante dopo i diversi allenamenti congiunti delle ultime settimane.

IN RAMPA DI LANCIO – Parma-Inter sarà per Inzaghi anche l’occasione per vedere all’opera gli ultimi reduci dalle vacanze e testare il loro livello di preparazione (vedi articolo). Alessandro Bastoni, Nicolò Barella e Lautaro Martinez sono chiamati a una grande stagione, soprattutto l’argentino dopo la partenza di Lukaku. Federico Dimarco e Martin Satriano vorranno confermare quanto di buono fatto vedere finora in ritiro. Non ci sarà Hakan Calhanoglu per un leggero affaticamento muscolare (vedi articolo), al suo posto potrebbe giocare Stefano Sensi. Insomma sarà una partita che avrà molto da raccontare e che servirà a Inzaghi per capire a che punto è la sua Inter. Poi toccherà al mercato e ai dirigenti. Il tecnico nerazzurro merita di giocarsi le sue carte con la miglior rosa possibile, il campionato si avvicina inesorabile.