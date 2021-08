Inter ha scelto di cedere Lukaku anziché Lautaro Martinez: cifre a confronto – Sky

Inter, meglio puntare su Lukaku o Lautaro Martinez? Entrambi, a quanto pare, non era possibile. La scelta su chi trattenere è stata presa. Anzi, come riportato da “Sky Sport”, si è scelto chi sacrificare in questa sessione di mercato

COPPIA SCOPPIATA – L’offerta del Tottenham per Lautaro Martinez, vicina ai 90 milioni di euro, è confermata. Ma risale a una settimana fa, come spiegato dai colleghi di “Sky Sport”, mentre l’Inter trattava con il Chelsea la cessione di Romelu Lukaku. Avendo due offerte sul tavolo, l’Inter ha deciso di accettare quella per Lukaku. Meglio i 115 milioni del Chelsea per il classe ’93 belga che quelli proposti dal Tottenham per il classe ’97 argentino. La scelta di sacrificare Lukaku è contestuale a quella di veder giocare Lautaro Martinez a Milano ancora per due anni, almeno. Il numero 10 nerazzurro resterà sicuramente quest’anno e – come confermato dall’agente Alejandro Camano (vedi dichiarazioni) – si tornerà anche a parlare del rinnovo di contratto. Allarme rientrato?