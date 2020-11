Ag. D’Ambrosio: “Napoli? In passato incedibile, ora solo Inter! Il ruolo…”

Danilo D’Ambrosio Inter-Napoli

Pisacane – agente di D’Ambrosio -, intervenuto a “Il sogno nel cuore” sulle frequenze di Radio CRC, esclude il ritorno a “casa” del suo assistito. L’ipotesi di una trattativa tra Inter e Napoli oggi è poco percorribile

DESTINO NER… AZZURRO – I piani di mercato del Napoli potrebbero essere indirizzati verso l’acquisto di un esterno, ma l’agente Vincenzo Pisacane sembra escludere l’ipotesi Danilo D’Ambrosio azzurro: «D’Ambrosio è un destro! Può giocare a destra, sinistra e pure al centro. A tre e a quattro. Ma è un [esterno, ndr] destro. C’è stata per diversi anni la possibilità che potesse arrivare a Napoli, ma poi alla fine non si è mai concretizzato nulla. Per l’Inter era incedibile e si è sempre sentito benissimo lì. Il desiderio di Danilo adesso penso sia quello di rimanere all’Inter per più tempo possibile. Ormai è lì da otto anni, penso sia molto difficile vederlo con la maglia del Napoli». Questa la risposta di Pisacane alla domanda sulle possibilità di vedere D’Ambrosio nella “sua” Napoli.