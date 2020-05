Acuna e la Serie A: Inter ormai lontana, ci pensa la Roma. Idea o affare?

Condividi questo articolo

Acuna è un vecchio pallino per diversi club di Serie A, accostati all’esterno dello Sporting Lisbona. A gennaio, il laterale è stato accostato a più riprese all’Inter, poi gli arrivi di Young e Moses hanno bloccato l’affare. Ora attenzione alla Roma in vista dell’estate

VERSO L’ITALIA? – Marcos Acuna e la Serie A, un matrimonio fallito a gennaio, ma che potrebbe tornare d’attualità in estate. Il laterale, secondo quanto riporta Gianluigi Longari per Sportitalia, rappresenta un’idea per la Roma. I giallorossi cercano un nome che si alterni con Kolarov sulla fascia sinistra. In prospettiva, invece, l’Inter sembra lontana dall’argentino. Nei prossimi mesi, vedremo se i rumors si trasformeranno in trattativa concreta.