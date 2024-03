VIDEO – Sommer e de Vrij, i tempi di recupero previsti | TG Flash Inter-News

TG NERAZZURRO − Yann Sommer ha subito una distorsione alla caviglia durante l’ultima amichevole della Svizzera ed è in dubbio per la partita contro l’Empoli. Verrà valutato di giorno in giorno dall’Inter. Stefan de Vrij invece è tornato prima dal ritiro dell’Olanda a causa di un risentimento muscolare all’adduttore della coscia destra. Tempi di recupero più lunghi, due date per il rientro. A Pasquetta è pronto Emil Audero, che però vede il suo futuro in dubbio. Due nomi sul taccuino della dirigenza per un ruolo da secondo portiere, i dettagli. Tutto questo e molto altro nell’appuntamento odierno con il nostro Emanuele Rossi in conduzione, nella puntata del TG di oggi venerdì 25 marzo 2024.