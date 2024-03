Inter, una pausa infinita. Altri 7 giorni, utili, prima dell’Empoli!

L’Inter si è fermata con un pareggio contro il Napoli con il risultato di 1-1 e non gioca da otto giorni. Tornerà in campo lunedì prossimo, ma prima c’è ancora una settimana piena per recuperare al meglio le energie.

RECUPERO – Otto giorni senza Inter, altri sette in vista. Una pausa così lunga in questa stagione non c’era mai stata e dovremmo abituarci d’ora in poi senza coppe in mezzo alla settimana. La squadra di Simone Inzaghi tornerà al completo tra pochi giorni, ora neanche si sta allenando. I giocatori impegnati con l’Italia hanno finito la loro esperienza negli Stati Uniti, ma ci sono ancora i sudamericani come Alexis Sanchez e Lautaro Martinez che devono disputare l’ultima gara amichevole. Per questi motivi ogni ora di riposo è fondamentale prima della partita con l’Empoli di Pasquetta. Yann Sommer e Stefan de Vrij sono tornati malconci, per lo svizzero ci sarà una valutazione giorno dopo giorno per capire se sarà presente a San Siro alla prossima. Anche il caso Francesco Acerbi ha tenuto banco, nelle ore a venire arriverà la sentenza della Procura Federale. Inzaghi fa la conta dei disponibili e non ci sono proprio notizie positive. Ciò che c’è di sicuro per l’Empoli è la rivoluzione in difesa.