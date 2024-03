Inzaghi prepara una difesa inedita per Inter-Empoli: due opzioni

Simone Inzaghi dovrà fare i conti con diverse assenze in Inter-Empoli (lunedì 1° aprile alle 20.45). Soprattutto in difesa, reparto che il tecnico si prepara a ridisegnare quasi del tutto.

QUANTE ASSENZE – In attesa della sentenza riguardante Francesco Acerbi (qui le ultime notizie), Simone Inzaghi si appresta a rimodellare il suo reparto difensivo. In vista di Inter-Empoli di lunedì prossimo, il tecnico nerazzurro dovrà fare a meno anche di Stefan de Vrij, infortunatosi con la Nazionale dell’Olanda (qui le sue condizioni). E ci sono buone probabilità che anche Yann Sommer non sarà in campo alla ripresa del campionato. Le sue condizioni sono meno preoccupanti (qui i dettagli), ma al momento è da considerarsi fuori dai convocati. E se la sua assenza verrà colmata da Emil Audero, pronto alla seconda presenza in questa Serie A, si fanno più complicati i discorsi per la scelta del centrale di difesa. Sebbene un’ipotesi sia più probabile.

OPZIONE MIGLIORE – In questo campionato solo una volta Inzaghi ha rivoluzionato la difesa dell’Inter. Più precisamente in casa del Lecce lo scorso 25 febbraio. Quando Audero fece il suo esordio in campionato, protetto da de Vrij al centro della difesa, e Yann Bisseck e Carlos Augusto ai lati. Reparto impossibile da rivedere dal 1′ contro l’Empoli, dato che il brasiliano tornerà tra i disponibili proprio in quell’occasione. Quali saranno allora i titolari per l’Inter? Detto di Audero in porta, la scelta verte sul centrale. Che potrebbe essere Alessandro Bastoni, se Carlos Augusto fosse schierabile da terzo di sinistra. Oppure Benjamin Pavard, che scalpita per giocare in quel ruolo, già ricoperto più volte anche al Bayern Monaco. E la scelta premierà con ogni probabilità il francese, con Bastoni fisso a sinistra e Bisseck dall’altro lato. Questa appare come l’opzione migliore a disposizione di Inzaghi in vista di Inter-Empoli.