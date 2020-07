VIDEO – Sampdoria-SPAL 3-0, Serie A: gol e highlights della partita

Sampdoria-SPAL, match della trentesima giornata di Serie A 2019-2020, si è concluso con il risultato di 3-0. Questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Luigi Ferraris di Genova.



BASTA UN TEMPO – Sampdoria-SPAL 3-0 nella trentesima giornata di Serie A. La Sampdoria trova la seconda vittoria in quattro giorni, con un’altra diretta concorrente per la salvezza, e si rimette a posto la classifica. Dopo undici minuti cross nel nulla, Jacopo Sala sbaglia il rinvio e regala palla a Karol Linetty, che controlla e dai venti metri con un sinistro angolato trova l’angolino basso. Proprio al 45′ splendida conclusione di Manolo Gabbiadini, che da venticinque metri fa passare il pallone sopra la barriera e raddoppia. A venti secondi dalla fine del terzo e ultimo minuto di recupero contropiede blucerchiato, Gaston Ramirez cambia gioco sfruttando il buco di Simone Missiroli e pesca di nuovo Linetty, che col destro fa doppietta in diagonale. Nel finale l’ex Andrea Petagna prende il palo, ma per la SPAL la partita è abbondantemente segnata. Presumibilmente pure le residue possibilità di salvezza: ora è ultima da sola. Di seguito il video con la sintesi di Sampdoria-SPAL dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.