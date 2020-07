Criscitiello: “Inter, ecco i voti per Marotta e Conte! Europa League…”

Inter promossa da Michele Criscitiello per quanto riguarda la stagione in corso di svolgimento. Il giornalista fa un bilancio delle squadre di Serie A su “TuttoMercatoWeb”, precisando una differenza tra l’AD Marotta e il tecnico Conte

BILANCIO INTER – “La società ha lavorato benissimo, ad Appiano forse bisognava fare di più. Nel calcio conta solo vincere, figuriamoci se nell’anno in cui prendi Conte non vinci cosa devi pensare. Marotta ha fatto due grandi sessioni di mercato. Estate e Inverno. Si sta ripetendo anche in questa sessione che ancora deve iniziare. La squadra avrebbe dovuto fare di più. È uscita presto dalla lotta scudetto, si è fermata in semifinale di Coppa Italia, la Champions non è stata esaltante e adesso resta l’Europa League che se si dovesse portare a casa non sarebbe male per cambiare le righe scritte sopra. 8 alla società, 6 a Conte. Per ora”.

Fonte: Michele Criscitiello – tuttomercatoweb.com