VIDEO – Pokerissimo Inter al Parma, la copertina è per l’eurogol di Faraoni

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 7 gennaio 2012. Il nuovo anno si apre con un rotondo 5-0 al Parma: in gol anche Faraoni (il primo e unico in nerazzurro), con un eurogol.

POKERISSIMO – Il 2012 dell’Inter si apre nel migliore dei modi. A San Siro si presenta il Parma di Franco Colomba, ma quasi non si vede. Le ferie natalizie hanno rigenerato gli uomini di Claudio Ranieri, che all’intervallo sono già sul 3-0. Al 13′ Diego Milito firma il vantaggio, con una deviazione da rapinatore d’area su spunto di Ricky Alvarez. Cinque minuti dopo, Thiago Motta piazza un sinistro al volo da fuori area, che si infila chirurgico vicino al palo. Al 41′ poi arriva la doppietta di Milito, che esegue un perfetto terzo tempo per girare in rete, di testa, un cross di Maicon. A inizio ripresa, al 55′, Giampaolo Pazzini firma il poker: su un’imbeccata centrale, il numero 7 piazza un colpo sotto per superare il portiere. Al 79′, infine, c’è gloria anche per Davide Faraoni. Il laterale trova un meraviglioso destro al volo da fuori area, disegnando una parabola letale che scende in rete appena sotto la traversa. Nel video YouTube di “inter070” tutti gli highlights della gara: