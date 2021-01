Inter, quarto attaccante: quattro nomi sul tavolo del club nerazzurro

Antonio Conte Inter

L’Inter cerca un quarto attaccante per poter consentire di rifiatare a Romelu Lukaku e Lautaro Martinez senza rischiare di mandare all’aria il progetto scudetto

QUARTO ATTACCANTE – Secondo quanto riportato da “SportMediaset”, l’Inter starebbe cercando un altro attaccante che possa sostituire Romelu Lukaku o Lautaro Martinez in caso di necessità. Certamente sul mercato non ci sono attaccanti di un livello genere. Così come è altrettanto vero che Suning non metterà fondi per un investimento di quel livello. E allora, vista anche la praticamente sicura cessione di Andrea Pinamonti, serviranno idee da parte di Beppe Marotta e Piero Ausilio.

NOMI – Christian Eriksen non sarebbe il solo grande nome sulla lista dei partenti. Quindi i dirigenti nerazzurri provano a trovare liquidità per accontentare Antonio Conte. I nomi sul tavolo sarebbero quelli di Gervinho, il Papu Gomez, Eder e Pellè. Con i primi due quelli preferite, anche se quelle più complicate da portare ad Appiano Gentile.

Fonte: SportMediaset.it