Damsgaard, interesse concreto dell’Inter per la prossima stagione

Mikkel Damsgaard, gioiello e autore dell’azione che ha portato al 2-0 della Sampdoria, sarebbe nel mirino dell’Inter per la prossima stagione

INDISCREZIONE – Secondo quanto riportato da “TuttoMercatoWeb.com”, l’Inter starebbe pensando a Mikkel Damsgaard. Il talento della Sampdoria, che proprio ieri è stato protagonista nell’azione che ha portato al 2-0 dei blucerchiati, è seguito proprio dalla società nerazzurra. Un interesse concreto, che però non sarebbe per questa sessione di mercato. Infatti il classe 2000 sarebbe osservato per la prossima stagione. Nelle prossime settimane il club meneghino avrebbe intenzione di seguirlo e intensificare i rapporti.

Fonte: Alessio Alaimo – TuttoMercatoWeb.com