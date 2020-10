VIDEO – Milan-Roma 3-3, Serie A: gol e highlights della partita

Condividi questo articolo

Edin Dzeko Torino-Roma

Milan-Roma, posticipo della quinta giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 3-3: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano.



ARBITRAGGIO PESSIMO – Milan-Roma 3-3 nel posticipo della quinta giornata di Serie A. La Roma rimonta tre volte il Milan imponendo il primo stop ai rossoneri. Dura 108’’ lo 0-0, poi su verticalizzazione di Rafael Leao buca l’intervento Marash Kumbulla e Zlatan Ibrahimovic entra in porta col pallone. Il Milan però stasera non ha Gianluigi Donnarumma, stamattina positivo al Coronavirus: lo sostituisce Ciprian Tatarusanu, e non è affatto la stessa cosa. Al 14’ il portiere rumeno buca l’intervento su calcio d’angolo di Lorenzo Pellegrini, ed Edin Dzeko di testa pareggia. Milan ancora vicino al gol, con un corner sul quale Simon Kjaer di testa gira sul palo. Come nel primo tempo anche la ripresa inizia con un gol rossonero, stavolta dopo 101’’: Rafael Leao lascia sul posto Rick Karsdorp e crossa al centro, trovando Alexis Saelemaekers a rimorchio per il 2-1. Al 70’ primo episodio discusso: Pedro pesta il piede di Ismael Bennacer, per un evidente fallo in attacco. Invece l’arbitro Piero Giacomelli, fra lo stupore generale, fischia calcio di rigore. Dal dischetto Jordan Veretout fa 2-2 al 71’. Errore da una parte, compensazione dall’altra: al 79’ Gianluca Mancini liscia ma non colpisce Hakan Çalhanoglu, che cade e si prende rigore sul nulla. Il VAR, ancora “spento”, dà a Ibrahimovic l’opportunità di fare la terza doppietta in altrettante presenze. Proprio Ibra cinque minuti dopo svirgola un corner, servendo Kumbulla che pareggia. Sull’ultimo pallone Alessio Romagnoli a un passo dal gol dell’ex di testa: fuori, Milan-Roma termina 3-3. Di seguito il video con la sintesi di Milan-Roma dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.