VIDEO – Martins-Vieri, poi chiude Stankovic: Inter, altri 3 gol alla Juventus!

Condividi questo articolo

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 4 aprile 2004. Dopo l’1-3 servito all’andata, l’Inter segna altre tre reti alla Juventus, vincendo 3-2. Protagonista assoluto è Dejan Stankovic: serve l’assist dell’1-0 a Martins, guadagna il rigore del 2-1 di Vieri e firma il 3-1. Inutile la rete finale di Di Vaio. Ecco il video per rivivere gli highlights della gara.

TRIO PERFETTO – Inter-Juventus del 4 aprile 2004 è la gara che certifica l’eccellenza dell’acquisto di Dejan Stankovic per i nerazzurri. Fortemente voluto da Roberto Mancini, il serbo è finalmente arrivato in nerazzurro a gennaio 2004, trovando la prima (di tante) rete con l’Inter nel derby. La seconda arriva proprio contro la Juventus, in una gara totale per il numero 11. Al 6′ è già protagonista, quando riceve il filtrante di Christian Vieri, entra in area e serve il pallone per l’1-0 firmato da Obafemi Martins. Vantaggio vanificato al 25′, quando Kily Gonzalez devia nella propria porta un cross di Camoranesi. Ma al 45′ sale di nuovo in cattedra Stankovic: atterrato in area da Zambrotta, ottiene il rigore che Vieri trasforma, chiudendo la prima frazione sul 2-1 per l’Inter. A inizio ripresa, già dopo due minuti, arriva finalmente gloria anche per Stankovic. Su un corner dalla destra si avventa sul secondo palo e non lascia scampo a Buffon: è 3-1 Inter! Al 16′ della ripresa le cose vengono facilitate agli uomini di Alberto Zaccheroni: Paolo Montero ferma Martins con un fallo molto irruento, vicino alla linea laterale. Doppio giallo per l’uruguaiano, e Juventus in dieci. A nulla serve il gol di Marco Di Vaio al 93′. Nel video YouTube dell’account “GM Mile – Archivio F.C.Inter” tutti gli highlights della gara: