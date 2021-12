VIDEO – Juventus-Genoa 2-0, Serie A: gol e highlights della partita

Juventus-Genoa, posticipo della sedicesima giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 2-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata all’Allianz Stadium di Torino.



IL RILANCIO – Juventus-Genoa 2-0 nel posticipo della sedicesima giornata di Serie A. La Juventus dà continuità alla vittoria di Salerno e supera anche un Genoa molto rimaneggiato. Così come Hakan Calhanoglu sabato in Roma-Inter anche Juan Guillermo Cuadrado segna direttamente da calcio d’angolo, sbloccando al 9′. Il colombiano, come ammesso a fine partita, voleva crossare ma la sua battuta è lo stesso perfetta. Da lì in avanti la Juventus assedia la porta di Salvatore Sirigu, formidabile nella stessa azione su tiro a botta sicura di Matthijs de Ligt e sulla ribattuta di Alvaro Morata. Il portiere rossoblù, sullo spagnolo, si oppone ancora prima del riposo. Il Genoa dalle parti dell’area di rigore avversaria non si vede quasi mai, è sempre Sirigu il migliore in campo e nega per la terza volta il raddoppio a Morata. Poi, in contropiede, fa un miracolo nell’uno contro uno su Paulo Dybala. Quest’ultimo all’82’ evita un finale di paura, con il diagonale mancino che stavolta supera il quasi infermabile Sirigu. Genoa ancora a zero gol sotto la guida di Andriy Shevchenko.

Video con gli highlights di Juventus-Genoa dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.