VIDEO – Juventus-Fiorentina 0-3, Serie A: gol e highlights della partita

Juventus-Fiorentina, anticipo della quattordicesima giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 0-3: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata all’Allianz Stadium di Torino.



IL CROLLO INATTESO – Juventus-Fiorentina 0-3 nell’anticipo della quattordicesima giornata di Serie A. Martedì da incubo per la Juventus: il CONI capovolge il verdetto sul 3-0 a tavolino col Napoli (vedi articolo) e la Fiorentina trionfa allo Stadium. Due minuti e mezzo per sbloccarla, lancio di Franck Ribéry per Dusan Vlahovic con la difesa bianconera a centrocampo, il serbo si allunga anche il pallone ma scavalca il portiere con un tocco sotto. Per la Juventus le cose precipitano al 17’: Juan Guillermo Cuadrado entra malissimo su Gaetano Castrovilli, piede a martello sulla tibia. L’arbitro Federico La Penna dà solo giallo, ma il richiamo del VAR è obbligatorio: rosso sacrosanto. La Fiorentina sfiora il raddoppio prima dell’intervallo, con un’azione palla a terra e scarico su Castrovilli murato da Wojciech Szczesny con un miracolo. Nella ripresa i viola soffrono un po’, ma riescono a mantenere lo 0-1, con Cristiano Ronaldo che prova a chiedere invano un rigore. A un quarto d’ora dalla fine apertura per Cristiano Biraghi, cross sul secondo palo e Alex Sandro in maniera tragicomica fa autogol. Subito dopo Bartlomiej Dragowski rischia di rovinare tutto perdendo palla e toccando Federico Bernardeschi, ma l’arbitro fra proseguire. All’81’ palla persa da Leonardo Bonucci, apertura sulla sinistra e cross di Biraghi che trova Martin Caceres per il tap-in nell’area piccola: 0-3! Non è finita la giornataccia bianconera, perché Matthijs de Ligt esce per infortunio muscolare. Primo successo per Cesare Prandelli in campionato dal suo ritorno: la Fiorentina non vinceva dalla prima giornata. Di seguito il video con la sintesi di Juventus-Fiorentina dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.