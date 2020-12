Pedullà: “Gomez-Inter? Regalo Atalanta una sorpresa. Arriva attaccante”

Alfredo Pedullà

Gomez all’Inter è una delle possibili trattative per il mercato di gennaio del 2021. Alfredo Pedullà, in collegamento da Roma per “Sportitalia Mercato”, ipotizza come si può arrivare a un accordo con l’Atalanta e dà altre due possibili entrate.

COLPO FATTIBILE – Alfredo Pedullà è scettico, pur mantenendo possibilità: «L’Inter può esserci su Alejandro Gomez, il problema è che lo devi pagare. A me sorprenderebbe se l’Atalanta regalasse Gomez, come tutti vorrebbero, in un mercato difficile come quello di gennaio, pagando soltanto l’ingaggio. Se paghi il cartellino otto-dieci milioni, come vorrebbe l’Atalanta minimo, Gomez è un’operazione che al lordo ti costa trenta milioni. Io, provocatoriamente, qualche settimana fa ho detto che l’Inter non dovrebbe fare mercato per il tipo di organico che ha. Perché non è che si può sempre parlare di mercato, anche se ne parliamo ogni cinque minuti. Dipende dalle uscite: se Radja Nainggolan va a Cagliari e trovi una soluzione per Christian Eriksen un centrocampista lo potrà prendere. Credo che prenderà un attaccante, perché Andrea Pinamonti va a giocare. Se Ivan Perisic va sul mercato potrebbe andare a colmare la lacuna a sinistra con Marcos Alonso, quindi siamo punto e a capo nel senso che il mercato glielo faranno. Se escono due o tre gliene prenderanno due o tre, pur essendo fuori dall’Europa».