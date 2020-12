De Paola: “L’Inter sta creando ciò che vuole, la marea di nemici. Conte…”

Paolo De Paola

Per Paolo De Paola l’Inter oggi può vincere a Verona, ma il giornalista guarda anche oltre. Nel corso di “Sportitalia Mercato” si è espresso su cosa prova a fare Conte per compattare la squadra e arrivare a farla lottare per il campionato.

ACCERCHIATI – Paolo De Paola vede oggi una trasferta vittoriosa a Verona: «Io credo che ci sarà una conferma dell’Inter, per una capacità di crescita. L’Inter sta creando quello che voleva creare: avere una marea di nemici attorno, eleggerli ogni giorno e creare una barriera attorno alla squadra. All’inizio ha avuto un atteggiamento altalenante, nel senso che escludeva i suoi giocatori. Adesso li sta riscoprendo uno alla volta. Il problema dell’Inter è che è una squadra muscolare, non ha giocatori che saltano l’uomo. Servirebbe un giocatore a centrocampo, magari lo stesso Alejandro Gomez al posto di Christian Eriksen. Non l’ha mai voluto vedere Conte, perché non gli piace quel genere di giocatore. A lui non piace il giocatore che non salta l’uomo, questo è il limite dell’Inter».