VIDEO – Italia, rifinitura in vista dell’Inghilterra: 2 dell’Inter in campo

Rifinitura da parte della Nazionale guidata dal CT Roberto Mancini in vista del match di domani con l’Inghilterra, valido per le qualificazioni al prossimo Europeo. In campo anche due giocatori dell’Inter.

VIDEO – In campo anche i giocatori dell’Inter, Francesco Acerbi e Nicolò Barella nel corso della rifinitura dell’Italia in vista del match contro l’Inghilterra, gara in programma domani sera e valevole per le qualificazioni al prossimo Europeo. A seguire il filmato pubblicato su Twitter dalla Nazionale Italiana.

Fonte: Twitter Nazionale Italiana