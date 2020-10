VIDEO – Inter di rimonta col Parma: Zamorano e Zanetti la ribaltano, è 3-1

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 27 ottobre 1996. Il Parma passa subito in vantaggio con Crespo, ma poi i nerazzurri escono alla lunga e la ribaltano con Zamorano e Zanetti.

NEL SEGNO DELLA ZETA – Inter-Parma del 27 ottobre 1996 è una sfida in cui i colori nerazzurri si mescolano, tra presente e futuro. Gli emiliani passano in vantaggio già dopo sessanta secondi, e il gol è confezionato da due futuri interisti. Zé Maria crossa dalla destra, e Hernan Crespo è bravissimo a girare in rete al volo, anticipando tutti. L’Inter riesce fortunatamente a trovare subito il pareggio, già al 6′. Paul Ince è bravissimo a controllare in area un passaggio a mezza altezza di Youri Djorkaeff, e girare verso il centro con un pallonetto. Sul pallone si avventa Ivan Zamorano, che beffa tutti sbucando di testa in tuffo. Al 24′ la rimonta è completa, grazie a un bel tiro di esterno di Javier Zanetti dal limite: l’effetto rende il tiro imprendibile. Il Parma non è certo domo, ma Gianluca Pagliuca è bravo a neutralizzare ogni avanzata emiliana. A inizio ripresa (54′) arriva poi il 3-1 nerazzurro: su un lancio dalla trequarti, Zamorano sale più in alto di tutti e di testa incorna verso il secondo palo. Secondo gli avversari si appoggia troppo sulle spalle di Apolloni, ma l’arbitro convalida, e anzi allontana Carlo Ancelotti (mister dei gialloblu) per le veementi proteste. Nel video YouTube di “GM Mile – Archivio F.C.Inter” il resoconto completo della gara: