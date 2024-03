VIDEO – Inter-Napoli, l’accoglienza da brividi e il gol di Darmian: il dietro le quinte

L’Inter dopo la delusione con l’Atletico Madrid in Champions League ha affrontato il Napoli a San Siro, dove non è andata oltre il pareggio. Il club nerazzurro all’indomani svela qualche retroscena in più, dall’accoglienza dei tifosi fino alla bellissima azione che ha portato alla rete di Darmian: di seguito il video pubblicato su YouTube

RETROSCENA – L’Inter di Simone Inzaghi, dopo dieci vittorie consecutive in campionato, si ferma contro il Napoli a San Siro dove il posticipo della ventinovesima giornata di Serie A è terminato sul risultato di 1-1 con le reti di Matteo Darmian e Juan Jesus. Atmosfera come sempre caldissima al Meazza, già all’arrivo del pullman nerazzurro accolto da una bolgia di tifosi in festa, con tanto di fuochi d’artificio e striscione post eliminazione in Champions League che recitava “Fieri di voi”, chiaro segnale di fiducia verso un gruppo che finora ha sempre dato tutto. Su YouTube il dietro le quinte della serata vissuta ieri da Lautaro Martinez e compagni, macchiata dal caso Francesco Acerbi, sul quale ha fatto chiarezza lo stesso difensore.

Fonte: YouTube – Inter