Marianella: «Acerbi? Mi sembra sincero. A Juan Jesus dico una cosa»

Dopo la polemica scoppiata al termine di Inter-Napoli Massimo Marianella commenta le accuse rivolte da Juan Jesus a Francesco Acerbi. Il giornalista analizza il comportamento del calciatore nerazzurro.

ANALISI – Francesco Acerbi nelle ultime ore ha espresso la propria posizione sulle accuse di razzismo rivoltegli dopo Inter-Napoli. Sull’argomento si pronunci anche Massimo Marianella su Sky Sport 24: «Il razzismo è una cosa schifosa che va debellata della vita, non solo nei cambi di calcio. Io non so cos’ha detto e cosa non ha detto Acerbi. Per quello che lo conosco è un ragazzo spontaneo e sincero. Lui arriva in stazione e parla, come ha sempre fatto. Mi sembra un ragazzo molto schietto. È vero che a volte nell’enfasi agonistica puoi dire qualcosa e non te ne rendi conto. A me sembra sincero quando dice che gioca a calcio da 20 anni e non ha mai detto una frase razzista. Non so che prove ci siano e bisogna anche stare attenti quando si accusa qualcuno di qualcosa perché è un’etichetta che rimane addosso e non è bella. L’atteggiamento di Acerbi in campo è quello di uno che probabilmente dice qualcosa a Juan Jesus ma non mi sembrava né aggressivo né violento verbalmente e mi sembra che Juan Jesus accetti».