VIDEO – Inter in partenza da Milano – Malpensa in direzione Moldavia

L’Inter raggiungerà Tiraspol nelle prossime ore, ma il volo aereo non porterà la squadra nerazzurra direttamente nella città della partita. Previste alcune tappe obbligate prima del fischio d’inizio di Sheriff-Inter in terra moldava

VOLO INTERNAZIONALE – L’Inter ha raggiunto l’Aeroporto di Milano – Malpensa poco prima delle 14:30 ed è pronta a volare in direzione Moldavia. La squadra nerazzurra arriverà prima nella capitale Chisinau, poi si sposterà in pullman verso Tiraspol, dove domani sera andrà in scena Sheriff-Inter di Champions League (vedi informazioni). Poco dopo l’arrivo è prevista la conferenza stampa di Simone Inzaghi alla vigilia di Sheriff-Inter.

Questo il video pubblicato dall’Inter attraverso il proprio account Twitter poco prima del decollo.