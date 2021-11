Sheriff-Inter, doppio ballottaggio per Inzaghi a centrocampo: le ultime – SM

Sheriff-Inter in campo tra poco più di 24 ore e non mancano i dubbi di formazione per Inzaghi. Come riportato da Sport Mediaset, il tecnico nerazzurro sta ragionando soprattutto su due scelte per il centrocampo titolare dell’Inter a Tiraspol

ULTIME SCELTE – Ancora un ballottaggio di formazione per Simone Inzaghi, anzi due. Ed entrambi sono a centrocampo. Sulla fascia destra Matteo Darmian è favorito su Denzel Dumfries per giocare dal 1′. La grande incognita riguarda l’utilizzo di uno tra Hakan Calhanoglu e Arturo Vidal, che insidia il turco e potrebbe anche spuntarla per agire da mezzala sinistra titolare. In attacco sembra risolto il dubbio legato al partner offensivo: secondo quanto raccolto da Sport Mediaset in Sheriff-Inter ci sarà Edin Dzeko (vedi articolo). Per il resto, confermata la formazione-tipo per l’Inter di Inzaghi, che a beve sarà protagonista nella conferenza stampa alla vigilia di Sheriff-Inter (vedi informazioni).