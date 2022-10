VIDEO – Inter-Frosinone 2-2 Primavera 1: gol e highlights della partita

L’Inter di Cristian Chivu strappa un punto contro il Frosinone a pochi minuti dalla fine grazie a un gol di Nikola Iliev. Per la Primavera non si può parlare di passo falso. I nerazzurri, che a fine primo tempo erano sotto di un gol e di un uomo (espulso Bonavita, ndr) sono riusciti a riprendere i ciociari per ben due volte. Ecco gli highlights della partita, pubblicati sul canale Youtube del club nerazzurro.

Fonte: canale ufficiale Club [Inter]