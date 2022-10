FOTO – Lautaro Martinez celebra la prestazione e i 3 punti con la Sampdoria

Lautaro Martinez ha partecipato alla vittoria nerazzurra contro la Sampdoria, giocando dal 1′. Pur non trovando la rete, il numero 10 nerazzurro ha disputato un buon match, lasciando in campo al 68′ per Romelu Lukaku.

CONTINUIAMO COSÌ – Lautaro Martinez si è espresso con queste parole sul proprio profilo Instagram, pubblicando una foto di squadra accompagnandola con questa descrizione. El Toro ha celebrato la prestazione e i 3 punti ottenuti dall‘Inter, che continua la sua rimonta in campionato.

Ecco la foto pubblicata dall’attaccante nerazzurro sul proprio profilo Instagram.