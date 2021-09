VIDEO – Empoli-Sampdoria 0-3, Serie A: gol e highlights della partita

Empoli-Sampdoria, anticipo mattutino della quarta giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 0-3: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Carlo Castellani.



LE CONFERME – Empoli-Sampdoria 0-3 nell’anticipo mattutino della quarta giornata di Serie A. Dopo le buone indicazioni già viste contro l’Inter la Sampdoria ottiene una grande vittoria, la sua prima in campionato. Al 32′ è l’ex Francesco Caputo, imbeccato da Antonio Candreva, a sbloccare il risultato con un sinistro piazzato. Per l’attaccante è il primo gol in blucerchiato, lo fa proprio all’Empoli. Poco dopo potrebbe pareggiare Leonardo Mancuso, ma manca la deviazione nell’area piccola. Caputo è scatenato: prima dell’intervallo si vede negare il raddoppio da Guglielmo Vicario, a inizio ripresa dalla traversa. La doppietta dell’attaccante è nell’area e arriva al 52′, con un mancino che piega le mani al portiere. Chiude i conti Antonio Candreva al 70′, con un gran destro a giro che vale il gol più bello della sfida del Castellani. Solo nel finale si sveglia l’Empoli, ma non basta: i toscani hanno fatto punti (tre) solo con la Juventus.

Video con gli highlights di Empoli-Sampdoria dal canale ufficiale YouTube della Sampdoria.