Sanchez, finalmente il ritorno in campo. L’Inter sorride, ma occhio al Cile

Sanchez è subentrato nel secondo tempo di Inter-Bologna, tornando in campo dopo il lungo infortunio (vedi articolo). L’attaccante cileno può rivelarsi un’arma fondamentale in questa stagione, sia a partita in corso che nelle rotazioni.

RECUPERO – Al 67′ del secondo tempo della larga vittoria dell’Inter contro il Bologna, Alexis Sanchez è entrato in campo al posto di Lautaro Martinez. Per l’attaccante cileno è stato l’esordio stagionale, dopo i mesi passati ai box per l’ennesimo problema muscolare degli ultimi anni. È apparso naturalmente ancora in ritardo di condizione e non ci si poteva aspettare altro dopo il lungo periodo di inattività, ma le giocate di qualità sopraffina tipiche del suo repertorio sono rimaste intatte. Suo l’assist per il sesto gol dell’Inter, realizzato da Edin Dzeko. Il ritorno di Sanchez è un’ottima notizia per Simone Inzaghi, per due motivi. Innanzitutto ha un’arma in più da usare a partita in corso, per sbloccare quei match contro squadre arcigne arroccate in difesa. Inoltre, in una stagione lunga e fitta di impegni come quella nerazzurra, avere un quarto attaccante da ruotare insieme a Dzeko, Lautaro Martinez e Joaquin Correa, non può che rendere più semplice il lavoro del tecnico. Ora però serve continuità e possibilmente mettere l’Inter davanti al Cile, almeno per una volta. La prossima sosta per le nazionali si avvicina e l’attacco sudamericano dell’Inter è un tema che andrà nuovamente affrontato.