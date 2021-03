VIDEO – Bologna-Sampdoria 3-1, Serie A: gol e highlights della partita

Esultanza dopo il gol di Mbaye in Bologna-Lazio (Photo by Mario Carlini – Iguana Press/Getty Images via OneFootball)

Bologna-Sampdoria, anticipo mattutino della ventisettesima giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 3-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Renato Dall’Ara.

TRIS PER IL RISCATTO – Bologna-Sampdoria 3-1 nell’anticipo mattutino della ventisettesima giornata di Serie A. Dopo due sconfitte il Bologna ritrova i tre punti e si mette in una posizione invidiabile per la salvezza. In avvio prende un palo Morten Thorsby, ma per la Sampdoria poi è notte fonda. Una bella giocata di Rodrigo Palacio permette all’argentino di andare via sulla destra, sul suo cross di testa Musa Barrow apre le marcature. La risposta della Sampdoria è data dal suo capitano: dieci minuti dopo, al 37’, Fabio Quagliarella pareggia con un grande allungo su traversone da sinistra, approfittando di un buco di Danilo Larangeira. Prima dell’intervallo, però, i rossoblù tornano avanti con Barrow che stavolta fa assist, per il tiro vincente dal limite di Mattias Svanberg. Nel Bologna chi segna poi serve un pallone decisivo al suo compagno: succede anche sul 3-1, con Svanberg che scende centralmente e prolunga verso Roberto Soriano, per il più classico dei gol dell’ex. Di seguito il video con la sintesi di Bologna-Sampdoria dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.