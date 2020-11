VIDEO – Bologna-Napoli 0-1, Serie A: gol e highlights della partita

Victor Osimhen Napoli-Atalanta

Bologna-Napoli, posticipo pomeridiano della settima giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 0-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Renato Dall’Ara.



LA SCALATA PROSEGUE – Bologna-Napoli 0-1 nel posticipo pomeridiano della settima giornata di Serie A. Il Napoli continua il suo percorso netto in trasferta e oggi spera di poter ottenere la disputa del match contro la Juventus. Contro un Bologna pessimo nel primo tempo gli azzurri passano al 23′: buco sulla destra, si infila Hirving Lozano che crossa sul secondo palo per il facile colpo di testa di Victor Osimhen. Il nigeriano, squalificato giovedì in coppa, torna subito con un gol. Nella ripresa raddoppierebbe Kalidou Koulibaly in mischia, ma proprio Osimhen prima tocca di mano: il VAR annulla. Il Bologna resta in partita fino all’ultimo, si risistema e ha anche una grossa opportunità per trovare il pareggio. Riccardo Orsolini, liberato in area sulla destra, trova sul suo tiro la gran parata di David Ospina, poi Elseid Hysaj mura a corpo morto Rodrigo Palacio e infine proprio Orsolini non riesce a correggere in rete un tentativo di Mattias Svanberg. Il Napoli si salva e porta a casa i tre punti. Di seguito il video con la sintesi di Bologna-Napoli dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.