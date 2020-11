VIDEO – Torino-Crotone 0-0, Serie A: gli highlights della partita

Condividi questo articolo

Marco Giampaolo Torino

Torino-Crotone, match della settima giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 0-0: questo il video con gli highlights della partita giocata allo Stadio Olimpico Grande Torino.



PASSO INDIETRO – Torino-Crotone 0-0 nella settima giornata di Serie A. Il Torino ottiene il suo terzo risultato utile consecutivo, ma non strappa in uno scontro diretto. Nel primo tempo succede poco, solo un bel sinistro di Pedro Pereira che Salvatore Sirigu sventa a mano aperta. I granata colpiscono un palo in maniera piuttosto casuale, perché su cross di Amer Gojak la palla passa tutta l’area di rigore e sbatte sul legno, rimbalzando in campo senza che nessuno ne approfitti. Il Crotone rimane in dieci uomini all’87’: Sebastiano Luperto, già ammonito, impedisce ad Andrea Belotti di andare via e il secondo giallo è inevitabile. Nel finale in superiorità numerica il Torino ha anche una chance per vincere la partita, ma il tiro di Federico Bonazzoli si spegne a lato di poco alla sinistra della porta difesa da Alex Cordaz. Se non altro Marco Giampaolo può dire di aver rinsaldato la sua posizione, dopo le voci di esonero. Di seguito il video con la sintesi di Torino-Crotone dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.