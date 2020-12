VIDEO – Atalanta-Roma 4-1, Serie A: gol e highlights della partita

RIECCOLI – Atalanta-Roma 4-1 nel posticipo pomeridiano della tredicesima giornata di Serie A. Con una ripresa travolgente l’Atalanta spazza via la Roma, che pure era andata al riposo in vantaggio. Neanche tre minuti e l’ha già sbloccata Edin Dzeko, che controlla in piena area un cross basso di Henrikh Mkhitaryan e batte facilmente a rete. Inizio brutto dei bergamaschi: Leonardo Spinazzola potrebbe subito raddoppiare, ma non punisce l’uscita di Pierluigi Gollini prendendo il palo con un pallonetto a porta vuota. Il laterale poi uscirà per infortunio. L’Atalanta, che già aveva avuto diverse occasioni per pareggiare, ci riesce al 59′ quando Duvan Zapata butta giù la porta con un destro potentissimo da centro area. L’assist è di Josip Ilicic, entrato durante l’intervallo, e al 70′ mette anche il cross che Robin Gosens trasforma nel 2-1. La Roma sparisce dal campo, entra Luis Fernando Muriel che due minuti dopo sfrutta un erroraccio di Jordan Veretout, parte in progressione e segna a porta vuota dopo aver ingannato Antonio Mirante con una finta. Magnifico il 4-1: Ilicic ne salta due e chiude sul primo palo col sinistro. Lo sloveno non segnava dall’1 marzo in campionato, con i noti problemi personali durante il lockdown. E l’Atalanta torna a volare anche senza l’ormai escluso Alejandro Gomez. Di seguito il video con la sintesi di Atalanta-Roma dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.