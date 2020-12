Collovati: “Inter, ecco cosa serve sul mercato. Poi Eriksen…”

Fulvio Collovati

L’Inter dovrebbe intervenire sul mercato invernale, secondo Fulvio Collovati. L’ex difensore, dagli studi della “Domenica Sportiva”, indica cosa serve alla squadra di Conte, tralasciando il caso Eriksen.

MERCATO – L’Inter non è obbligata a intervenire nella prossima sessione di mercato. Ma, se dovesse farlo, per Fulvio Collovati è chiaro cosa servirebbe ai nerazzurri. Ecco le sue parole: «Una punta sicuramente. Perché Alexis Sanchez è infortunato, Andrea Pinamonti è sparito. Ci vuole un vice Romelu Lukaku e un vice Lautaro Martinez per farli respirare. Anche se l’Inter non ha le coppe, quindi può combattere con solo due punte. E poi c’è il caso Eriksen. Magari con qualche scambio si può risolvere».