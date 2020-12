VIDEO – Cagliari-Udinese 1-1, Serie A: gol e highlights della partita

Cagliari-Udinese, match della tredicesima giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 1-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata alla Sardegna Arena.



UN GOL PER TEMPO – Cagliari-Udinese 1-1 nella tredicesima giornata di Serie A. Il Cagliari, con una vigilia complicata per tre nuovi casi di Coronavirus, continua a non vincere: ancora a secco in campionato dopo la sosta di novembre. Non basta che al 27′ Charalampos Lykogiannis sia il giocatore che sblocca il risultato, con una splendida punizione da venticinque metri imprendibile per Juan Musso. È il secondo gol per il greco, l’altro sempre da calcio piazzato al Crotone due mesi fa. In avvio di ripresa ottima risposta di Alessio Cragno, su un destro di Gerard Deulofeu. Una leggerezza difensiva, su punizione battuta rapidamente, porta l’Udinese al pareggio: assist di Ignacio Pussetto e Kevin Lasagna, appena entrato, scavalca Cragno per il suo primo gol in campionato. È 1-1 al 57′ e il risultato non cambia più, nonostante Lykogiannis sfiori la doppietta. I friulani proseguono la loro serie positiva, tre vittorie e altrettanti pareggi nelle ultime sei giornate. Di seguito il video con la sintesi di Cagliari-Udinese dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.