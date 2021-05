VIDEO AMARCORD – Ibrahimovic capocannoniere: gol di tacco lasciando l’Inter

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 31 maggio 2009. Il 4-3 contro l’Atalanta chiude la stagione e vale il titolo di capocannoniere per Ibrahimovic.

CAPOCANNONIERE – Il 31 maggio 2009 la sfida tra Inter e Atalanta all’ultima giornata è poco più di una passerella per il diciassettesimo Scudetto. L’obiettivo diretto della gara è quello di aiutare Zlatan Ibrahimovic a vincere il titolo di capocannoniere. E regalare un’ultima straordinaria prestazione a Luis Figo, all’ultima gara in carriera. Si parte col botto, con Sulley Muntari che al 6′ trova il destro che sblocca il punteggio. E inizia il botta e risposta coi bergamaschi: Cristiano Doni pareggia al 10′, di testa; Ibrahimovic firma il 2-1 al 12′, concludendo un contropiede. Al 25′ arriva anche il 2-2, con un bel destro al volo da fuori di Luca Cigarini. A inizio secondo tempo (53′) Doni firma addirittura il 2-3 con una punizione dal limite. Un problema per José Mourinho, che vuole mantenere la sua striscia di imbattibilità casalinga in campionato lunga anni. Ci riesce all’80’ Esteban Cambiasso, che trova il 3-3 risolvendo gli sviluppi di un corner. E un minuto dopo, con un sontuoso colpo di tacco, Ibrahimovic firma il gol del 4-3, il venticinquesimo in stagione. È capocannoniere con una rete in più di Marco Di Vaio e Diego Milito, che lo sostituirà l’anno successivo visto che questa rimarrà come l’ultima in nerazzurro di Ibrahimovic. E sappiamo tutti come andrà a finire. Rivediamo questo festival del gol nel video YouTube di “lnterchannel”: