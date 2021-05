Col PSG che punta Hakimi (vedi articolo) l’Inter può essere costretta a trovare un sostituto. Ciro Venerato, durante “La Domenica Sportiva”, su Rai 2, parla di Lazzari della Lazio come possibile rimpiazzo, mentre un altro biancoceleste è smentito.

CHI VA VIA? – Per Ciro Venerato la cessione eccellente dell’Inter sarà solo una: «Io mi fermerei per ora ad Achraf Hakimi. Lascia sicuramente l’Italia, andrà nei prossimi giorni al PSG. C’è una forbice di venti milioni: Giuseppe Marotta ne chiede ottanta, Leonardo ne offre sessanta. A settanta coi bonus si chiude, ma è già un giocatore del PSG. Smentiti invece gli interessi per Stefan Radu e Alessandro Florenzi. Potrebbe sostituire Hakimi Emerson Royal del Betis, o Manuel Lazzari della Lazio».