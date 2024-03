VIDEO – Sassuolo-Frosinone 1-0, Serie A: gol e highlights della partita

Sassuolo-Frosinone, anticipo della ventottesima giornata di Serie A 2023-2024, si è concluso con il risultato di 1-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata al Mapei Stadium di Reggio Emilia.



ECCO IL RILANCIO – Sassuolo-Frosinone 1-0 nell’anticipo della ventottesima giornata di Serie A. Nel momento più difficile della sua stagione, dopo peraltro l’infortunio di Domenico Berardi, il Sassuolo si riscatta. Primo tempo abbastanza brutto, si nota solo un tiro dalla linea di fondo di Armand Laurienté deviato dall’ex Stefano Turati. Al 55′ Luca Mazzitelli entra in area e cade a contrasto con Kristian Thorstvedt, per l’arbitro è rigore per il Frosinone ma al VAR cambia la decisione e lo revoca. Appena si riprende a giocare (58′) segna il Sassuolo e proprio con Thorstvedt, imbeccato da Uros Racic sulla sinistra per girarsi e incrociare. A nove minuti e mezzo dalla fine gran giocata di Andrea Pinamonti, rientro in dribbling e tiro d’esterno a un passo dal palo. Poi succede tutto nel finale, con spinta di Gian Marco Ferrari su Marvin Cuni che andava sulla linea di fondo e rigore stavolta concesso. Ma lo spreca incredibilmente Kaio Jorge, spedendo a lato al 90′. Il Sassuolo si rimette in corsa per la salvezza, il Frosinone ora è un punto sopra la zona retrocessione e rischia.

SASSUOLO-FROSINONE – GLI HIGHLIGHTS

Video con gli highlights di Sassuolo-Frosinone dal canale ufficiale YouTube del Sassuolo.