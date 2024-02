VIDEO – Inter-Salernitana 4-0, Serie A: gol e highlights della partita

Inter-Salernitana, anticipo della venticinquesima giornata di Serie A 2023-2024, si è concluso con il risultato di 4-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano.



DOMINIO ASSOLUTO – Inter-Salernitana 4-0 nell’anticipo della venticinquesima giornata di Serie A. La capolista impone la sua legge: nel match fra prima e ultima in classifica è un dominio dell’Inter per tutti i novanta minuti. Ne basterebbero due per il vantaggio, ma sulla girata di Alessandro Bastoni salva Guillermo Ochoa e da due passi Marcus Thuram si mangia l’1-0 colpendo il palo. Il portiere della Salernitana subito dopo sfiora una botta potente di Nicolò Barella, mandandola sulla traversa. Il gol è nell’aria, arriva al 17′ con discesa di Carlos Augusto e assist al centro per il piazzato di Thuram che si fa subito perdonare. Passano due minuti e l’Inter ha già raddoppiato, con un destro di Lautaro Martinez che arriva a quota 125 gol in nerazzurro scavalcando Mauro Icardi. Partita già chiusa, la blinda al 40′ Denzel Dumfries ribadendo in rete un pallone messo in mezzo e deviato che aveva mandato in difficoltà Ochoa. Nella ripresa non c’è storia, con Simone Inzaghi che può far rifiatare i migliori in vista dell’Atlético Madrid. C’è comunque tempo per un altro gol, proprio al 90′ Marko Arnautovic in tap-in su cross basso di Dumfries. Festa grande al Meazza e +10 sulla Juventus con lo stesso numero di partite.

INTER-SALERNITANA – GLI HIGHLIGHTS

Video con gli highlights di Inter-Salernitana dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.