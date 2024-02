Nota tattica di Inter-Salernitana: Carlos Augusto alla miglior partita

Nota tattica, una rubrica che mira a sottolineare un dettaglio, in positivo o in negativo, dell’ultima partita dell’Inter. Dopo Inter-Salernitana parliamo della prestazione di Carlos Augusto.



MIGLIOR PRESTAZIONE – Inzaghi ha scelto di far giocare Carlos Augusto da titolare nella sfida con la Salernitana. E il brasiliano, partito come esterno, ha disputato la sua miglior partita in maglia Inter. Mostrando doti fisiche, qualità offensive, intesa coi compagni, solidità difensiva e duttilità. Una risposta importante.

SU TUTTA LA FASCIA – L’ex Monza è partito a centrocampo, al posto di Dimarco, e ha finito la partita al posto di Bastoni, sostituito da Buchanan. Ecco la sua heatmap presa da Sofascore:

Sulla sinistra si è visto dall’impostazione alla rifinitura, considerando il baricentro altissimo tenuto dall’Inter praticamente per tutta la partita (addirittura a 66 metri in possesso palla). Carlos Augusto si è sempre fatto vedere, sia nell’aiutare la manovra che nell’attaccare lo spazio, finendo come terzo per km percorsi con 10,39. Ma è la qualità della sua partita ad aver lasciato il segno.

NUMERI DI QUALITÀ – Questa è la mappa dei suoi tocchi presa da Whoscored:

I suoi tocchi sono 59, con 46 passaggi realizzati al 93%. Al suo attivo 2 cross, 2 passaggi chiave, una grande occasione creata e i 2 assist per i primi 2 gol della squadra. A livello qualitativo da segnalare anche i 2 dribbling realizzati, su 2 tentati. Difensivamente aggiunge 2 contrasti, il 100% dei duelli a terra vinti (4 su 4) e 3 duelli aerei vinti. Una prova completa, la sua migliore in maglia Inter.