L’Inter sonda nuovi portieri, cercasi vice Sommer! Due in lista − CdS

L’Inter guarda al campo, ma anche al mercato portieri. Yann Sommer, che ieri contro la Salernitana ha raggiunto il suo quindicesimo clean sheet in campionato, in estate potrebbe accogliere un nuovo vice.

CERCASI VICE − L’Inter non si ferma mai, né in campo né sul mercato. Ieri il 4-0 rifilato ai danni della Salernitana con tanto di messaggio ben visibile e sonoro nei confronti del campionato (+10 sulla Juventus) e sull’Atletico Madrid (prossimo avversario in Champions League). Sul mercato, la cosa non cambia. L’Inter gioca sempre d’anticipo e dopo aver messo in cassaforte sia Taremi che Zielinski, di cui ha parlato anche l’AD Beppe Marotta, sta sondando il terreno anche il vice Yann Sommer. Due nomi sulla lista: Bento e Michele Di Gregorio. Due profili sicuramente non nuovi, ma ben attenzionati dalla dirigenza nerazzurra. Il primo gioca all’Athletico Paranaense, che già in estate ha fatto muro. A luglio, l’Inter potrebbe riprovarci. Il secondo, italiano e cresciuto nel vivaio nerazzurro, è stato riscattato ufficialmente dal Monza dopo la promozione in Serie A. In questi due anni, ha avuto un’ascesa pazzesca rivelandosi come uno dei migliori portieri italiani in circolazione. Il costo non è esattamente basso.

Fonte: Corriere dello Sport – Adriano Ancona