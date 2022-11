Lautaro Martinez esulta dopo l’Atalanta: «Forza Inter!»

Lautaro Martinez continua a festeggiare – attraverso i suoi canali social – anche l’importantissima vittoria dell’Inter contro l’Atalanta a Bergamo (vedi pagelle). Un assist per il numero 10 argentino, che firma la sua presenza per la decima volta nelle reti nerazzurre in Serie A.

PASSIONE – Lautaro Martinez non si ferma nei festeggiamenti per la partita vinta dall’Inter contro l’Atalanta. Un risultato che può dare la svolta ad una stagione che non è stata fino ad ora positiva. Su Instagram il numero 10 argentino si lascia andare sottolineando la sua attaccatura alla maglia nerazzurra: “Forza Inter!“. Lautaro Martinez lotta ed è determinante come spesso accade nel primo gol della squadra di Simone Inzaghi. Il tocco di testa sul cross di Calhanoglu ha permesso poi a Dzeko di depositare in rete per il momentaneo 1-1. Per l’attaccante di Bahía Blanca è arrivata la decima partecipazione tra gol e assist nelle reti nerazzurre in questa stagione di Serie A. Martinez in totale ha segnato 7 volte e ha siglato ben 3 passaggi vincenti per i suoi compagni.