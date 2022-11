Dzeko si conferma prezioso: superato Lautaro Martinez in un dato

Con la doppietta in Atalanta-Inter, Edin Dzeko si è portato a sei gol in questo campionato. Più tre in Champions League. Con nove gol segnati in totale, il bosniaco ha superato Lautaro Martinez come capocannoniere della squadra.

MIGLIOR REALIZZATORE – Le tre reti nelle ultime due partite segnate da Edin Dzeko confermano tutta l’importanza che il bosniaco continua a rivestire nell’Inter di Simone Inzaghi. Con la doppietta di oggi decisiva nella vittoria contro l’Atalanta, il Cigno di Sarajevo si porta a sei gol in campionato, in terza posizione nella classifica cannonieri della Serie A. Un solo gol dietro Lautaro Martinez a 7. Considerando però i gol segnati in totale, Champions League compresa, Edin Dzeko ha superato proprio il numero dieci portandosi infatti a 9 gol (6 in campionato più 3 in Europa), contro i 7 più 1 dell’argentino.