FOTO – Inter, a San Siro gli episodi di ‘New Brothers’ tranne uno

L’Inter è quasi pronta a scendere in campo a San Siro contro la Fiorentina, nella sfida della terza giornata di Serie A nonché ultima prima della sosta per le Nazionali. Nel tunnel del Meazza vanno in scena anche tutti gli episodi di “New Brothers”, ossia le presentazioni dei nuovi giocatori targate Inter Media House. Ci sono tutti tranne l’attesissimo capitolo finale che riguarderà l’ultimo arrivato, vale a dire l’olandese Davy Klaassen.

Prima però è tempo di pensare al campo: ci sono tre punti importanti in palio.