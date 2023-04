VIDEO − Inter-Benfica: i nerazzurri sognano le semifinali. Leggero vantaggio ma tutto da decidere | TG Inter-News 19/04/2023

TG Inter-News al via con una nuova edizione, rinnovata e sempre più digitale! Ecco il punto sulla giornata nerazzurra, in formato video, a firma Inter-News.it. Quest’oggi testa ovviamente alla gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League con il Benfica, con un occhio anche ai risultati di ieri e alla qualificazione in particolare del Milan. L’attenzione sarà rivolta anche alle parole di Simone Inzaghi e Roger Schmidt, alle loro probabili scelte e alla situazione della Juventus riguardante la penalizzazione.

TG IN NERAZZURRO − Tutto è pronto per l’impegno odierno di Champions League dell’Inter contro il Benfica. Un occhio va alle qualificate degli altri quarti di finale, tra cui Milan e Real Madrid che sono riuscite a superare rispettivamente Napoli e Chelsea. Quest’oggi Simone Inzaghi e Roger Schmidt hanno parlato del match e ci sono ancora dubbi sulle probabili scelte degli allenatori per la formazione. Per il tecnico piacentino ci dovrebbe essere nuovamente Edin Dzeko in attacco. Attenzione particolare all’udienza della Juventus, il cui esito potrebbe influire anche sulla stagione in campionato della squadra nerazzurra.

