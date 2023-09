UFFICIALE – Inter non cambia acqua ma raddoppia: la migliore d’Italia!

L’Inter conferma e comunica una nuova vecchia collaborazione, ovvero quella relativa al suo Official Water Partner. L’accordo prosegue con reciproca soddisfazione insieme ad Acqua S. Bernardo, raddoppiandone di fatto la durata rispetto all’accordo iniziale. Di seguito il comunicato ufficiale della società nerazzurra pubblicato attraverso le pagine del proprio sito

TOP IN ITALIA – “Acqua S. Bernardo e Inter ancora insieme. La minerale italiana famosa in tutto il mondo per proprietà e leggerezza continuerà a essere Official Water Partner del Club nerazzurro fino alla stagione 2025/26. Il rinnovo della partnership testimonia il successo della collaborazione – inaugurata nel 2020 – che unisce due brand icone del Made in Italy nel mondo e riconosciuti per qualità, eleganza e tradizione. Il blasone del Club nerazzurro continua così ad associarsi al prestigio dell’Acqua S. Bernardo, recentemente nominata come la migliore tra le acque naturali in Italia, ottenendo il massimo punteggio in quasi tutti i parametri di giudizio”.

Inter e Acqua S. Bernardo ancora insieme

NON SOLO STADIO – “L’acqua delle Alpi Marittime prosegue così il suo impegno nel mondo dello sport. E continua a fare squadra con l’Inter, riconoscendo nei nerazzurri il partner ideale per proseguire nel percorso di consolidamento della propria presenza nel mondo dello sport e del calcio ai massimi livelli. Acqua S. Bernardo continuerà a essere a disposizione di tutte le squadre maschili e femminili nerazzurre. E potrà essere gustata sia nelle sale hospitality dello Stadio (“Giuseppe Meazza”, ndr) San Siro sia in occasione di tutte le conferenze stampa e gli altri eventi ufficiali del Club”.

Fonte: Sito Ufficiale del Club [Inter.it]