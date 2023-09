Ponciroli: «Scudetto, 2 squadre più attrezzate. Inter deve stare attenta a…»

Fabrizio Ponciroli ha parlato della lotta scudetto, del Milan, del Napoli e Inter a seguito della sesta giornata di campionato.

SCUDETTO – Queste le parole di Fabrizio Ponciroli nel corso de L’Editoriale in onda su TMW Radio. «Che risposte sono arrivate da Milan e Napoli? Il Milan resta con l’Inter la squadra più attrezzata per vincere lo Scudetto, la rosa lunga aiuterà così come ha detto Pioli nel post-partita. Il Milan ha 2-3 top player in Leao, Theo e Giroud quando sta bene. Ci sono però tante alternative, mi sembra però una squadra un po’ fragile mentalmente. Quando va in crisi ci va pesantemente, dovrà essere bravo Pioli a tenere in mano il gruppo. In casa Napoli bisognerà vedere come andrà avanti la questione Osimhen, perché con le vittorie si è tutti felici e tutto torna alla normalità, bisognerà però vedere come verrà gestito nei momenti di difficoltà».

ERRORE – Ponciroli ha aggiunto. «La sconfitta dell’Inter cosa ci lascia? L’Inter deve solo stare attenta a non ripetere l’errore dello scorso anno, dove perse partite incredibili. Credo sia la squadra più forte, ci sono però questi momenti di difficoltà che possono pesare tanto. Questo campionato non ti concede nulla, mi sembra una squadra fortissima che crede talmente tanto nelle sue qualità che gioca con l’idea di poter sempre recuperare la partita».