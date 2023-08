Inzaghi: «Inter, tanto da lavorare! Ma conosciamo la forza del PSG»

Inzaghi intervenuto dopo PSG-Inter terminata 1-2 in rimonta per i nerazzurri, su Sky Sport ha sottolineato le difficoltà del momento dovuti ai carichi di lavoro intensi, ma è soddisfatto per quanto visto in campo contro i francesi.

CARICHI INTENSI – Simone Inzaghi è soddisfatto del lavoro svolto durante la tournée in Giappone e dopo PSG-Inter ha commentato così: «Dobbiamo ancora migliorare la condizione e tante altre cose, però abbiamo ancora tre settimane prima dell’inizio del campionato. Conosciamo la forza del PSG, squadra con ottimi calciatori che palleggia molto bene. Abbiamo avuto qualche difficoltà iniziale perché abbiamo trovato una squadra forte tecnicamente, poi ci siamo organizzati e abbiamo fatto un ottimo test. I carichi di lavoro sono alti, c’era il rischio di fare tanta fatica e stasera ci siamo riusciti. Abbiamo tanti fan qui e tifosi interisti, li ringraziamo per l’accoglienza di questa tournée che per noi è stata molto importante per far si che la nostra preparazione per l’inizio del campionato sia ottima, grazie! (rivolgendosi al pubblico presente, ndr)».