Inzaghi: «Con la Lazio non semplice! Allegri? No secondi fini»

L’Inter si prepara alla sfida con la Lazio in Supercoppa, in programma domani sera alle 20. Inzaghi, a SportMediaset, ha parlato così della partita e delle parole di Allegri in settimana

DIFFICILE – Queste le parole di Inzaghi: «C’è molta aspettativa, ci giochiamo il primo trofeo stagionale. È una nuova formula, ci adeguiamo. Sapevamo quello che ci aspettava, una partita di semifinale con la Lazio che è un match difficilissimo. Siamo focalizzati solo su domani. Emozioni? Normale, penso che sia giusto così. Sono passati tre anni da quando sono andato via dalla Lazio ma non è mai una partita uguale alle altre, ci ho passato 20 anni da calciatore e allenatore. Differenze con il campionato? Ci giochiamo in 90′ l’accesso una finale, a dicembre ci siamo incontrati, ma non sarà una partita semplice. Formazioni? Stiamo facendo delle valutazioni, siamo arrivati ieri ed abbiamo fatto un allenamento, ne mancano due. Cercherò di fare valutazioni più precise. Battuta Allegri? Dialettica del calcio, senza nessun secondo fine. Quello che posso dire è che in campionato c’è un bellissimo duello fra Inter e Juventus senza dimenticare il Milan. Fastidio? No, mi lasciano indifferenti. Penso al campo. Con così tante partite bisogna focalizzarsi giorno dopo giorno».