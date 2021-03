Inter, una vittoria e una sconfitta dopo la pausa nazionali. Ora il Bologna

Nella stagione in corso, l’Inter ha raccolto una sconfitta e una vittoria nella sfida al rientro dalla pausa delle nazionali. Adesso tocca al Bologna, nella sfida in programma allo stadio Dall’Ara il 3 aprile.

BILANCIO – Bilancio in pari per l’Inter dopo le due pause nazionali in stagione. La prima sosta, quella dell’11 ottobre, vide i nerazzurri arrivarci dopo il pareggio a Roma contro la Lazio per 1-1. Al rientro in campo arrivò però un amaro 1-2 contro il Milan nel primo dei tre derby stagionali (di cui due, quello di ritorno e quello di Coppa Italia, vinti dai nerazzurri). Alla seconda sosta, invece, l’Inter arrivò dopo un altro 1-1. Questa volta contro l’Atalanta. Al rientro, però, arrivò la vittoria che aprì la prima grande striscia di otto vittorie consecutive in stagione. 4-2 al Torino in rimonta.

AGO DELLA BILANCIA – La terza (e ultima) sosta per le nazionali arriva dopo il rinvio di Inter-Sassuolo. L’ultima sfida giocata dai nerazzurri è stata proprio contro il Torino, dove è arrivata per la seconda volta in stagione l’ottava vittoria consecutiva. Al rientro ci sarà il Bologna. Un vero e proprio ago della bilancia, che decreterà il bilancio definitivo delle partite giocate dall’Inter dopo la pausa. Oltre a chiarire quale sia la tenuta mentale della squadra, in vista dello sprint finale verso lo Scudetto (vedi approfondimento).