Inter, trattative nel vivo con BC Partners: scelta entro fine febbraio – CF

Logo Inter maglia 2020-2021. Immagine da Inter.it

Entra nel vivo la questione societaria in casa Inter, con la trattativa con il fondo BC Partners che prosegue senza sosta. Come riporta il giornalista Matteo Spaziante sul noto portale “Calcio e Finanza”, una scelta dovrebbe arrivare entro fine febbraio.

TRATTATIVA NEL VIVO – Potrebbe concludersi in tempi rapidi la questione societaria in casa Inter. La trattativa con BC Partners è nel vivo, con le parti che da Nanchino e Londra stanno provando a trovare un punto d’incontro. Il 31 marzo resta una scadenza per quanto riguarda alcune incombenze, con Suning che in ogni caso ha garantito di poter provvedere a tutti gli impegni economici. In ogni caso i discorsi sono molto avviati e una risposta potrebbe già arrivare nel giro dei prossimi giorni, entro la fine di febbraio. Nel mentre osservano la situazione anche gli altri fondi interessati, ovvero EQT e Ares, che evitano però di entrare in discorsi dettagliati per evitare un’asta con BC Partners.

Fonte – Calcio e Finanza, Matteo Spaziante